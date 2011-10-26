版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 20:14 BJT

〔美股业绩〕康宁公司第三季净利8.11亿美元,EPS为0.51美元

路透10月26日电---美国专业玻璃制造商康宁公司(Corning)(GLW.N)第三季获利优于华尔街预估,该公司称玻璃价格跌幅符合其预期,而日圆升值构成提振.

据汤森路透I/B/E/S表示,康宁公布的第三季净利8.11亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.51美元.上年同期净利为7.85亿美元,合EPS为0.50美元.营收增长30%至20.8亿美元,高于分析师预估的20.2亿美元.该公司制造纯平电视使用的液晶显示玻璃.

据汤森路透I/B/E/S称,各项费用经调整後,该公司EPS为0.48美元,亦高于分析师预估的0.41美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐