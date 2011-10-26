〔美股业绩〕康宁公司第三季净利8.11亿美元,EPS为0.51美元

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透10月26日电---美国专业玻璃制造商康宁公司(Corning)(GLW.N)第三季获利优于华尔街预估,该公司称玻璃价格跌幅符合其预期,而日圆升值构成提振.
据汤森路透I/B/E/S表示,康宁公布的第三季净利8.11亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.51美元.上年同期净利为7.85亿美元,合EPS为0.50美元.营收增长30%至20.8亿美元,高于分析师预估的20.2亿美元.该公司制造纯平电视使用的液晶显示玻璃.
据汤森路透I/B/E/S称,各项费用经调整後,该公司EPS为0.48美元,亦高于分析师预估的0.41美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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