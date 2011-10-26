〔美股业绩〕福特汽车第三季获利胜预期,焦点在其何时恢复派息(更新版)

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路透底特律10月26日电---美国第二大汽车制造商--福特汽车(Ford)(F.N)公布的第三季获利下降,此前在大宗商品成本走高的威胁方面判断失误,并减记了对冲仓位价值.

不过这是该公司连续第十个季度盈利,且高于华尔街预估,为恢复支付股息进一步扫清障碍.

首席财务官Lewis Booth对记者表示,福特目前将不会致力于确定恢复支付股息的时间.该公司之前最後一次支付股息是在2006年9月.

福特周三公布的第三季净利为16.5亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.41美元.上年同期净利16.9亿美元,EPS为0.43美元.

营收从290亿美元升至331亿美元.

福特扣除一次性项目的EPS为0.46美元.据汤森路透I/B/E/S显示,分析师平均预估为0.44美元.