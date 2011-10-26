〔美股业绩〕福特汽车第三季获利胜预期,焦点在其何时恢复派息(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(新增细节)
路透底特律10月26日电---美国第二大汽车制造商--福特汽车(Ford)(F.N)公布的第三季获利下降,此前在大宗商品成本走高的威胁方面判断失误,并减记了对冲仓位价值.
不过这是该公司连续第十个季度盈利,且高于华尔街预估,为恢复支付股息进一步扫清障碍.
首席财务官Lewis Booth对记者表示,福特目前将不会致力于确定恢复支付股息的时间.该公司之前最後一次支付股息是在2006年9月.
福特周三公布的第三季净利为16.5亿美元,合每股盈馀(EPS)为0.41美元.上年同期净利16.9亿美元,EPS为0.43美元.
营收从290亿美元升至331亿美元.
福特扣除一次性项目的EPS为0.46美元.据汤森路透I/B/E/S显示,分析师平均预估为0.44美元.
福特当季的汽车业务的债务减少13亿美元,至127亿美元.相较2011年,今年其将节省约10亿美元的利息支付,受助于该公司的减债努力.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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