〔美股业绩〕康菲石油国际第三季获利远胜预期,受炼油业务强劲提振

路透10月26日电---美国第三大石油公司--康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的季度获利远高于预期,因炼油业务强劲.

"我想说涨幅的90%左右要归功于其下游业务,"Oppenheimer分析师Fadel Gheit表示,"该公司炼油业务表现良好."

康菲石油国际周三公布的第三季获利为26亿美元,合每股盈馀(EPS)为1.91美元.上年同期获利为31亿美元,合EPS为2.05美元.该公司计划明年剥离其炼油业务.

该公司扣除特殊项目的EPS为2.52美元,高于华尔街预估的2.18美元.

康菲石油国际表示,税收增加和资产销售亏损拖累业绩.

炼油和营销业务获利达7.89亿美元,几乎是上年同期的三倍,受助于利润率上升.(完)