〔美股业绩〕康菲石油国际第三季获利远胜预期,受炼油业务强劲提振

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透10月26日电---美国第三大石油公司--康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的季度获利远高于预期,因炼油业务强劲.
"我想说涨幅的90%左右要归功于其下游业务,"Oppenheimer分析师Fadel Gheit表示,"该公司炼油业务表现良好."
康菲石油国际周三公布的第三季获利为26亿美元,合每股盈馀(EPS)为1.91美元.上年同期获利为31亿美元,合EPS为2.05美元.该公司计划明年剥离其炼油业务.
该公司扣除特殊项目的EPS为2.52美元,高于华尔街预估的2.18美元.
康菲石油国际表示,税收增加和资产销售亏损拖累业绩.
炼油和营销业务获利达7.89亿美元,几乎是上年同期的三倍,受助于利润率上升.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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