〔美国股市〕高开逾1%,受乐观公司业绩提振

路透纽约10月26日电---美国股市周三大幅高开,因对公司获利的乐观情绪抵消对欧盟峰会的担忧,此前波音公司(BA.N)公布第三季获利增加,并胜于分析师预估,得益于其营业利润率坚挺.与此同时波音还上调了2011年的获利预估.[ID:nCN1177242]