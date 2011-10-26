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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 21:49 BJT

〔美国股市〕高开逾1%,受乐观公司业绩提振

路透纽约10月26日电---美国股市周三大幅高开,因对公司获利的乐观情绪抵消对欧盟峰会的担忧,此前波音公司(BA.N)公布第三季获利增加,并胜于分析师预估,得益于其营业利润率坚挺.与此同时波音还上调了2011年的获利预估.[ID:nCN1177242]

道琼工业指数.DJI上涨154.77点或1.32%,报11,861.39点;标准普尔500指数.SPX升13.87点或1.13%,至1,242.92点;Nasdaq指数.IXIC上扬27.63点或1.05%,报2,666.05点.(完)

--编译 李富强;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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