版本:
中国
债券 | 2011年 10月 26日 星期三 21:48 BJT

〔标题新闻〕斯洛伐克总理称,民间投资者应接受将所持希腊债券减记超过50%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP7E7K100I]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐