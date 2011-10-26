〔美国热股〕Broadcom预警称本季营收可能最多下挫13%,股价下跌

路透10月26日电---为手机和电视机顶盒等产品生产芯片的Broadcom CorpBRCM.O周二发布预警称,本季营收可能最多下跌13%,因广泛需求疲弱,甚至在无线领域也是如此,该公司为苹果(AAPL.O)的iPhone等产品供应芯片.