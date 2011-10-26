〔欧洲汇市〕英镑兑美元从高位回落,因市场等待欧盟峰会结果

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 英镑兑美元从稍早触及的七周高位回落
* 英镑和欧元一道下跌,市场聚焦欧盟峰会
* 在1.60美元的英镑/美元和在0.8700英镑的欧元/英镑期权到期,影响英镑表现
* 调查显示英国制造业订单下降
路透伦敦10月26日电---英镑兑美元周三从稍早触及的七周高位回落,英镑跟随欧元走势,市场在欧盟峰会前忧虑不安,这次会议是解决欧债危机的关键.
交易商也表示,据称在1.60美元的英镑/美元和在0.8700英镑的欧元/英镑期权到期,也影响英镑走势,且使英镑靠近这些水准.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.1%,至1.5978美元,从高位1.6042美元回落,此为9月8日来最高水准.交易商说,一英国清算行的卖盘帮助打压英镑.
"目前英镑走势和欧元一致,在得知欧盟峰会决定前,没人愿意冒险,"Moneycorp高级交易员Alex Lawson说.
英镑兑美元在略高于七周高位的水准面临技术阻力,为21周移动均线切入位大约1.6044美元及55周移动均线切入位1.6047美元,以及在9月8日触及的高位1.6084美元.
市场人士寄望欧盟峰会将有正面成果,但亦警惕会议结果可能令人失望.
欧元兑英镑EURGBP=D4下滑0.1%,至0.8682英镑,接近两周低位0.8670英镑.
英国工业联盟(CBI)公布,10月总工业订单差值为负18(路透调查预估为负9),9月为负9,10月差值为去年10月以来最低.[ID:nCN1176856]不过英镑对该数据无甚反应.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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