〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为1.055%,投标倍数为2.90

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透华盛顿10月26日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.055%
中值 1.029%
低值 0.975%
价格/得标
价格 99.732813
高值得标比率 57.79%
投标倍数 2.90
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,052,200
总投标 101,457,846,600
竞争性投标得标 34,971,405,600
非竞争性投标得标 28,646,600
FED附加 1,330,744,700
初级市场交易商投标 70,363,000,000
初级市场交易商得标 14,110,900,000
直接投标 9,204,000,000
直接投标得标 3,635,000,000
间接投标 21,862,200,000
间接投标得标 17,225,505,600
发行细节
发行日 2011/10/31
到期日 2016/10/31
CUSIP码 912828RM4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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