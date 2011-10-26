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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 01:09 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为1.055%,投标倍数为2.90

路透华盛顿10月26日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.055%

中值 1.029%

低值 0.975%

价格/得标

价格 99.732813

高值得标比率 57.79%

投标倍数 2.90

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,052,200

总投标 101,457,846,600

竞争性投标得标 34,971,405,600

非竞争性投标得标 28,646,600

FED附加 1,330,744,700

初级市场交易商投标 70,363,000,000

初级市场交易商得标 14,110,900,000

直接投标 9,204,000,000

直接投标得标 3,635,000,000

间接投标 21,862,200,000

间接投标得标 17,225,505,600

发行细节

发行日 2011/10/31

到期日 2016/10/31

CUSIP码 912828RM4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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