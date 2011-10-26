〔英国债市〕英债期货价格触及一周高位,市场等待欧盟峰会结果

* 市场预期欧盟峰会结果将令人失望

* 股市下跌带动英债期货触及一周高位

路透伦敦10月26日电---英债期货周三尾盘上涨,市场等待今晚欧盟峰会的结果,该峰会旨在对银行业进行资本重组,减计希腊债务,并扩容欧元区救助基金规模.

四天内的欧盟领导人第二次峰会将于1730GMT开始,似乎不太可能得出详细的总体计划,尽管法国和德国保证将得出"综合性解决方案".

欧盟领导人可能将就广泛框架达成一致,但关键细节问题将留待财长以後磋商.这些关键细节包括希腊债务减计数量以及欧元区救助基金规模.

12月英债期货涨46个跳动点,至10月18日以来收盘高位128.43,但脱离了稍早触及的八日日内高位128.79.

10年期英债较可比德债收益率差当日收窄1个基点,至43个基点,稍早触及一周低位38.2个基点.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,至2.47%,50年期英债收益率GB50YT=RR降5个基点,至3.375%.短期英债表现不佳,收益率当日下跌2-3个基点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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