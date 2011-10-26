〔欧元债市〕德债期货跳涨,对欧盟峰会的预期降低

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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* 投资者对欧盟峰会将公布欧债危机解决计划细节的期望较低
* 德债在交投震荡中收升,因市场感到不安
* 意大利,西班牙前景将视乎EFSF杠杆化计划而定
路透伦敦10月26日电---德债期货周三在交投震荡中跳涨,因市场人士担心欧盟峰会公布任何抗击债务危机的计划将可能缺乏具体内容.
对欧盟将公布一套综合解决方案的预期降温,因官员对如何扩容欧元区救助基金出现分歧,且没有迹象显示将就希腊债务民间债权人承受损失的幅度达成协议.
德债期货FGBLz1结算价报135.62,日内上升36个跳动点,该合约整日在平盘上下游走.
即将出任欧洲央行总裁的德拉吉暗示,欧洲央行可能继续推行其公债购买计划,称欧洲央行准备使用非常规举措,以确保市场顺利运作.
上述讲话为意大利和西班牙公债提供喘息机会.一些分析师认为,如果围绕将欧元救助基金杠杆化的繁复讨论未能安慰市场的话,意大利和西班牙公债将会下跌.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下跌5.5个基点,至5.49%,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌2.7个基点,报5.93%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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