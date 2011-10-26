〔美国债市〕高收益公司债二级市场走高,受经济数据提振

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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IFR纽约10月26日电---高收益公司债二级市场走高,受今日公布的经济数据提振,市场等待欧盟峰会的结果.
美国商务部周三公布,美国9月耐久财(耐用品)订单下滑0.8%,扣除运输的耐久财订单增加1.7%.美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户,预估为30万户.美国9月新屋销售年率为4月以来最高,增幅为3月以来最大.[ID:nCN1177070][ID:nCN1174950]
CDX HY17指数上涨3/8至92.25.
昨日的数宗公司债定价完成後,一级市场仍活跃.本周的欧盟峰会结果决定是否会有更多新债发行.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；