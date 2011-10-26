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债券 | 2011年 10月 27日 星期四 01:45 BJT

〔美国债市〕高收益公司债二级市场走高,受经济数据提振

IFR纽约10月26日电---高收益公司债二级市场走高,受今日公布的经济数据提振,市场等待欧盟峰会的结果.

美国商务部周三公布,美国9月耐久财(耐用品)订单下滑0.8%,扣除运输的耐久财订单增加1.7%.美国9月新屋销售较上月增长5.7%,年率为31.3万户,预估为30万户.美国9月新屋销售年率为4月以来最高,增幅为3月以来最大.[ID:nCN1177070][ID:nCN1174950]

CDX HY17指数上涨3/8至92.25.

昨日的数宗公司债定价完成後,一级市场仍活跃.本周的欧盟峰会结果决定是否会有更多新债发行.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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