〔欧洲股市〕小幅收高,受企业季报和美国经济数据带动

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.1%

* 忧虑欧盟峰会结果

* 决策者仍然在关键问题上存在分歧

路透伦敦10月26日电---欧洲股市周三在交投震荡中小幅收高,因美国经济数据和企业季报优于预期,抵销了对欧盟峰会日益降温的预期.

挪威电讯集团Telenor (TEL.OL)和德国药厂默克集团(Merck KGaA)(MRCG.DE)的季报带动两家企业股价分别劲升8.5%和5.3%,但不是所有企业的业绩都很亮丽,PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)就较疲弱.

整日交投震荡,市场午後交易中得到提振,此前美国公布的耐久财订单数据强劲,令投资者乐观预期美国经济成长.

投资者担忧欧盟峰会的成果使欧洲股市升幅受限,决策者对希腊债券持有人将要蒙受损失的程度及如何扩容欧洲金融稳定工具(EFSF)仍存在分歧.

"这些问题背後全是金融危机的前景如何,"Brewin Dolphin首席策略师Mike Lenhoff说.

银行股收低,此前在交易日大部份时间走强,STOXX欧洲600银行指数.SX7P跌0.3%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.1%,报983.76点.

成交量低,为90日均值的73.8%.

英国富时100指数.FTSE收升0.5%,至5,553.24点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.51%,至6,016.07点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.15%,至3,169.62点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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