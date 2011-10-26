〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受累于多头结清部位

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透芝加哥10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,在欧盟峰会公布结果前多头结清部位,而且商品经纪商MF GlobalMF.N股价下跌.
美国农业部称,民间出口商公布出口10万吨2011/12销售年度付运的美国玉米,目的地不详.
中国饲料厂在周度国储小麦销售中买入更大量饲料用小麦,因国内玉米价格依然居高不下,尽管新收割玉米的供应增加.
美国中西部的南部和东部本周出现的降雨放缓了玉米收割,但本周末直至下周末,作物收割天气料将改善.
12月合约位于200日移动均线切入位6.50-1/2美元的主要支撑位已被跌破,九日相对强弱指标(RSI)为46.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌13-1/2美分,报每蒲式耳6.37-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为272,514口.
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--编译 于春红;审校 母红
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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