〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受累于多头结清部位

路透芝加哥10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,在欧盟峰会公布结果前多头结清部位,而且商品经纪商MF GlobalMF.N股价下跌.

美国农业部称,民间出口商公布出口10万吨2011/12销售年度付运的美国玉米,目的地不详.

中国饲料厂在周度国储小麦销售中买入更大量饲料用小麦,因国内玉米价格依然居高不下,尽管新收割玉米的供应增加.

美国中西部的南部和东部本周出现的降雨放缓了玉米收割,但本周末直至下周末,作物收割天气料将改善.

12月合约位于200日移动均线切入位6.50-1/2美元的主要支撑位已被跌破,九日相对强弱指标(RSI)为46.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌13-1/2美分,报每蒲式耳6.37-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为272,514口.

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