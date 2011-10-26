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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 04:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫2.6%,受美元走强和出口迟缓拖累

路透芝加哥10月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫2.6%,交易商指因美元走强降低美国商品对海外买家的吸引力.

CBOT小麦近月合约未能突破上周高点,引发部分多头平仓.

指标CBOT-12月小麦期货WZ1跌破30日移动平均线,此前高开.

12月合约录得两周最大单日百分比降幅.

埃及GASC买入12万吨1月1-10日装运的俄罗斯小麦,价格每吨243.44美元,运费每吨15.90美元.美国小麦未能中标,因价格过高.

农业气象学家称,美国大平原地区的部分小麦作物可能受周四一早的寒流影响.

12月小麦期货收低16-3/4美分,报每蒲式耳6.19-1/2美元.

CBOT小麦成交量约78,393口.(完)

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--编译 李富强;审校 于春红

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