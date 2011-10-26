〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫2.6%,受美元走强和出口迟缓拖累

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透芝加哥10月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫2.6%,交易商指因美元走强降低美国商品对海外买家的吸引力.
CBOT小麦近月合约未能突破上周高点,引发部分多头平仓.
指标CBOT-12月小麦期货WZ1跌破30日移动平均线,此前高开.
12月合约录得两周最大单日百分比降幅.
埃及GASC买入12万吨1月1-10日装运的俄罗斯小麦,价格每吨243.44美元,运费每吨15.90美元.美国小麦未能中标,因价格过高.
农业气象学家称,美国大平原地区的部分小麦作物可能受周四一早的寒流影响.
12月小麦期货收低16-3/4美分,报每蒲式耳6.19-1/2美元.
CBOT小麦成交量约78,393口.(完)
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--编译 李富强;审校 于春红
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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