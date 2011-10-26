〔纽约期市〕原糖和咖啡期货下跌,交易商等待欧盟峰会结果

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透纽约/伦敦10月26日电---美国原糖期货周三跌逾2%,咖啡期货亦下挫,交易商等待欧盟峰会结果.
美国可可期货上涨2.2%,在12月期货下月交割前,盘中出现大量技术性交易.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2跌0.59美分,或2.2%,报每磅26.35美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1跌6美元,报每吨722.50美元.
交易员称,糖市因人们担心中美洲降雨可能抑制12月合约交割量而获得支撑,这使12月合约较3月合约的升水本周大幅扩大.
交易员称,指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌,盘中在窄幅区间交易,因市场持续担心欧债危机.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下挫2.85美分,或1.2%,报每磅2.337美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2下滑4美元,报每吨1,869美元.
美国可可期货在交投热络中上涨,交易员称,在10月31日指数基金展期前,市场关注焦点转至12月合约CCZ1到3月合约CCH1的部位展期上.
12月合约的第一交割通知日是11月16日.
ICE-12月可可期货CCc1涨57美元,或2.16%,报每吨2,693美元.伦敦12月可可期货LCCc1升26英镑,报每吨1,700英镑.(完)
--编译 于春红;审校 母红
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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