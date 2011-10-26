〔纽约期市〕原糖和咖啡期货下跌,交易商等待欧盟峰会结果

交易员称,糖市因人们担心中美洲降雨可能抑制12月合约交割量而获得支撑,这使12月合约较3月合约的升水本周大幅扩大.

交易员称,指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌,盘中在窄幅区间交易,因市场持续担心欧债危机.

美国可可期货在交投热络中上涨,交易员称,在10月31日指数基金展期前,市场关注焦点转至12月合约CCZ1到3月合约CCH1的部位展期上.