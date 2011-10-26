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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 03:30 BJT

〔纽约期市〕原糖和咖啡期货下跌,交易商等待欧盟峰会结果

路透纽约/伦敦10月26日电---美国原糖期货周三跌逾2%,咖啡期货亦下挫,交易商等待欧盟峰会结果.

美国可可期货上涨2.2%,在12月期货下月交割前,盘中出现大量技术性交易.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2跌0.59美分,或2.2%,报每磅26.35美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1跌6美元,报每吨722.50美元.

交易员称,糖市因人们担心中美洲降雨可能抑制12月合约交割量而获得支撑,这使12月合约较3月合约的升水本周大幅扩大.

交易员称,指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌,盘中在窄幅区间交易,因市场持续担心欧债危机.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下挫2.85美分,或1.2%,报每磅2.337美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2下滑4美元,报每吨1,869美元.

美国可可期货在交投热络中上涨,交易员称,在10月31日指数基金展期前,市场关注焦点转至12月合约CCZ1到3月合约CCH1的部位展期上.

12月合约的第一交割通知日是11月16日.

ICE-12月可可期货CCc1涨57美元,或2.16%,报每吨2,693美元.伦敦12月可可期货LCCc1升26英镑,报每吨1,700英镑.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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