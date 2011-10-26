〔纽约期市〕ICE期棉在淡静交投中收涨,市场关注欧洲危机

这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.

路易斯安那州独立棉花分析师Mike Stevens称,12月棉花合约重回0.98-1.04美元的旧有区间.

交易商称,当期棉不能跌至0.96美元之下时,贸易买盘重新将其推升至1美元的心理位.一位交易商称,12月合约可能有足够的劲道重回1.02美元,但无法触及1.04美元.