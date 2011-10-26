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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 03:29 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉在淡静交投中收涨,市场关注欧洲危机

路透纽约10月26日电---期棉周三连续第四日收涨,受助于投资者买盘,分析师称,期棉合约重返近期的交易区间.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上升0.64美分,报每磅1.0032美元,盘中交投区间介于0.9948-1.0073美元.日高与周二触及的合约高位1.0063美元基本持平.

该合约上周四回落近3%,收报0.9686美元,为去年9月以来现货合约最低收位.

这是市场在大约四周来首次突破12月合约陷入的0.98-1.04美元交投区间.

路易斯安那州独立棉花分析师Mike Stevens称,12月棉花合约重回0.98-1.04美元的旧有区间.

交易商称,当期棉不能跌至0.96美元之下时,贸易买盘重新将其推升至1美元的心理位.一位交易商称,12月合约可能有足够的劲道重回1.02美元,但无法触及1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周三成交量超过11,400口,较30日均值低15%.

分析师称,市场看似静待欧盟峰会的结果.在会议结束前,金融市场投资者感到不安,危机解决方案相互矛盾的前景令多数金融资产交投处于停滞状态.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月25日,棉花市场未平仓合约为159,357口,为6月9日以来最高.

ICE数据显示,周二期棉成交量为25,631口,之前一日为13,055口.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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