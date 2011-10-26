〔金属期市〕期铜收涨但从高位回落,因对欧盟峰会的忧虑重现

* 期铜从高位回落,因欧盟峰会即将公布会议结果

* 对中国政策的乐观情绪带动期铜上升

* 铜金矿商Freeport宣存遭遇不可抗力

路透纽约/伦敦10月26日电---期铜周三收高,盘中一度最多上涨5%,触及一个月新高,因投资人开始消化中国将放宽货币政策的可能性,而且全球第二大铜矿供应问题升级,投资者纷纷买入期铜.

但对期铜走势的欢愉情绪逐渐减退,因在欧盟峰会举行前多个棘手问题尚未解决,欧盟峰会达成全面协议的前景变得黯淡,谨慎的投资者轧平部位.期铜一度升至距8,000美元只差不到1%的水准.

"市场走势震荡,目前投资者已对欧洲问题疲惫不堪.接近欧盟峰会结束,看到市场开始有些谨慎,"Optionsellers.com期货分析师Michael Gross说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及每吨7,920美元高位,此为9月22日来最高水准,尾盘收升155美元或2%,报每吨7,680美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1攀升6.95美分,结算价报每磅3.49美元,盘中交易区间为3.3960-3.5880美元,後者为一个月高位.

成交放量,伴随价格近期的波动性.根据汤森路透数据,纽约市场约有69,000口合约易手,较30日均值高出逾10%.

未平仓合约也增加.在伦敦市场,未平仓合约上升至4月中旬来最高水准.

看涨铜价的投资者受到中国形势的鼓励,中国国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

"这声明令市场臆测中国政府将很快放宽去年底推出的部份紧缩政策,开始增加流动性水平并放宽信贷限制,"TD Bank Financial Group商品策略部主管Bart Melek在市场评论中写道.

美国公布两则经济数据增加铜市的利多基调.数据显示9月耐久财订单以六个月来最快速度增加,且9月新屋销售为五个月来最强.

远东LME铜库存下降是另一因素支持铜市.最新数据显示,库存减少1,725吨,至总计437,425吨,此为3月来最低.

韩国和新加坡LME铜库存减少,显示最大消费者中国进口需求稳定,这支持铜价.

Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX.N)宣布印尼Grasberg铜矿的精炼铜销售合约遭遇不可抗力,消息也提振铜价.该矿场受罢工影响.

三个月期锌CMZN3上升15美元,收报每吨1,855美元.

三个月期铝CMAL3收跌9美元,报每吨2,215美元.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.60 8.55 +2.50 444.70 -21.16

LME期铝 2214.00 -10.00 -0.45 2470.00 -10.36

LME期铜 7680.00 155.00 +2.06 9600.00 -20.00

LME期铅 1924.00 -37.00 -1.89 2550.00 -24.55

LME期镍 19125.00 -625.00 -3.16 24750.00 -22.73

LME期锡 21375.00 -875.00 -3.93 26900.00 -20.54

LME期锌 1855.00 13.00 +0.71 2454.00 -24.41

上海期铝 16380.00 -10.00 -0.06 16840.00 -2.73

上海期铜 57230.00 520.00 +0.92 71850.00 -20.35

上海期锌 14945.00 -90.00 -0.60 19475.00 -23.26

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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