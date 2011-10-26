〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受美元走强打压

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透芝加哥10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,交易商指因市场担忧欧盟峰会结果,美元由此走强.
原油、玉米和小麦期货走软亦增加了大豆期货的压力.
盘中交投清淡,大豆期货成交量较30日均值下降约20%.
豆粕和豆油期货追随大豆和谷物的下跌走势.
美国中西部的南部和东部本周出现的降雨放缓了玉米收割,但本周末直至下周末,作物收割天气料将改善.
美国大豆收割放缓,现货持稳至上涨,因农户依然不愿以目前价格出售.
CBOT-11月大豆期货SX1跌破20日移动均线切入位12.12-1/2美元,此为利空技术信号.
CBOT-11月大豆期货收跌15美分,报每蒲式耳12.10-1/2美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1收挫0.61美分,报每磅50.89美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下滑4.7美元,收报每短吨324.8美元.
今日CBOT大豆预估成交量为204,791口,豆油为70,460口,豆粕为57,003口.
以下为CBOT农产品期货在1902GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 637.25 -13.50 -2.1% 1.3%
CBOT大豆Sc1 1210.50 -15.00 -1.2% -13.1%
CBOT豆粕SMc1 317.00 -5.20 -1.6% -14.4%
CBOT豆油BOc1 50.89 -0.61 -1.2% -11.9%
CBOT小麦Wc1 619.50 -16.75 -2.6% -22.0%
CBOT稻米RRc1 1688.50 -21.50 -1.3% 20.7%
EU小麦BL2X1 186.50 -2.75 -1.5% -26.1%
NYMEX原油期货CLc1 90.64 -2.51 -2.7% -0.8%
道琼工业指数.DJI 11,850 143 1.2% 2.4%
现货金XAU= 1721.50 20.85 1.2% 21.3%
欧元/美元EUR= 1.3908 0.0001 0.0% 4.2%
美元指数.DXY 76.1950 0.0730 0.1% -3.6%
波罗的海
乾散货指数.BADI 2145 -16 -0.7% 21.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 于春红;审校 利棣儿
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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