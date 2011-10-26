〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受美元走强打压

路透芝加哥10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,交易商指因市场担忧欧盟峰会结果,美元由此走强.

原油、玉米和小麦期货走软亦增加了大豆期货的压力.

盘中交投清淡,大豆期货成交量较30日均值下降约20%.

豆粕和豆油期货追随大豆和谷物的下跌走势.

美国中西部的南部和东部本周出现的降雨放缓了玉米收割,但本周末直至下周末,作物收割天气料将改善.

美国大豆收割放缓,现货持稳至上涨,因农户依然不愿以目前价格出售.

CBOT-11月大豆期货SX1跌破20日移动均线切入位12.12-1/2美元,此为利空技术信号.

CBOT-11月大豆期货收跌15美分,报每蒲式耳12.10-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收挫0.61美分,报每磅50.89美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下滑4.7美元,收报每短吨324.8美元.

今日CBOT大豆预估成交量为204,791口,豆油为70,460口,豆粕为57,003口.

以下为CBOT农产品期货在1902GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 637.25 -13.50 -2.1% 1.3%

CBOT大豆Sc1 1210.50 -15.00 -1.2% -13.1%

CBOT豆粕SMc1 317.00 -5.20 -1.6% -14.4%

CBOT豆油BOc1 50.89 -0.61 -1.2% -11.9%

CBOT小麦Wc1 619.50 -16.75 -2.6% -22.0%

CBOT稻米RRc1 1688.50 -21.50 -1.3% 20.7%

EU小麦BL2X1 186.50 -2.75 -1.5% -26.1%

NYMEX原油期货CLc1 90.64 -2.51 -2.7% -0.8%

道琼工业指数.DJI 11,850 143 1.2% 2.4%

现货金XAU= 1721.50 20.85 1.2% 21.3%

欧元/美元EUR= 1.3908 0.0001 0.0% 4.2%

美元指数.DXY 76.1950 0.0730 0.1% -3.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2145 -16 -0.7% 21.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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