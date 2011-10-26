〔美国债市〕公债价格下跌,受欧元区债务危机的解决取得进展拖累

* 股市上涨打压公债避险买盘

* 欧元区声明草稿打压避险买兴

* 草稿称计划将EFSF"几倍"杠杆化

* 收益率上升支撑五年期公债标售

路透纽约10月26日电---美国公债价格周三下跌,因股市上涨和欧元区债务危机的解决取得进展打压投资者的公债避险买兴.

欧元区计划将4,400亿欧元欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化"几倍"的消息提振股市,进一步打压公债避险买盘.

五年期公债标售良好,因近期价格下跌和收益率上升吸引买家.

标售良好的消息短暂支撑公债削减部分跌幅,但是股市上涨导致公债再次下跌.

尽管欧元区的消息提振风险资产,打压公债,分析师称波动料持续.

根据路透得到的将于周三峰会後发布的欧元区声明草稿,尽管欧元区计划将EFSF杠杆化,细节要到11月才能出台.

草稿称,EFSF杠杆化可以有两种模式:风险保险或特殊目的投资工具,两者可以同时使用.欧元区财长将于11月最终确定EFSF杠杆化的条款.

声明称,欧元集团财长将被要求在11月敲定EFSF在杠杆化机制下运作的条款.

"即使计划出台,也不代表之後一切就能顺利进行.市场仍将继续波动."National Penn Investors Trust Company资深固定收益经理James Barnes认为.

草稿称,可能通过与IMF合作进一步增强EFSF和其资源;草稿对西班牙预算承诺表示欢迎,呼吁该国采取进一步行动.

指标10年期公债价格US10YT=RR跌26/32,收益率升至2.21%,较周二高9个基点.

30年期公债价格US30YT=RR下滑1-25/32,收益率从周二的3.13%上升至3.22%.

一位议会消息人士对路透表示,德国议会下议院周三以绝大多数票数通过了利用杠杆强化欧元区救助基金的动议.[ID:nCN1177120]消息支撑将出台解决欧债危机综合计划的希望.

解决危机的具体细节在11月7-8日的欧盟和欧元区财长会议前料不会公布.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+ 5/32) 0.294

五年期公债US5YT=RR 99-21/32 (-12/32) 1.072

10年期公债US10YT=RR 99-8/32 (-26/32) 2.209

30年期公债US30YT=RR 110-0/32 (1-28/32) 3.225 (完)

--编译 李富强;审校 母红

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