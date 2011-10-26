〔表格〕新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,经济改善提振进口需求

路透惠灵顿10月27日电---周四公布的数据显示,新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,因经济改善提振进口需求.

新西兰统计局数据显示,新西兰截至9月30日的一年贸易顺差为7.24亿新西兰元(合5.79亿美元),路透调查预估为顺差10.7亿新西兰元.截至8月的一年贸易顺差经修定後为10.2亿新西兰元.

新西兰9月贸易逆差为7.51亿新西兰元,预估为逆差4.5亿新西兰元;8月修正值为贸易逆差6.97亿新西兰元,当时为2010年12月来出现的首个月度贸易逆差.