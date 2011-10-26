〔表格〕新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,经济改善提振进口需求

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透惠灵顿10月27日电---周四公布的数据显示,新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,因经济改善提振进口需求.
新西兰统计局数据显示,新西兰截至9月30日的一年贸易顺差为7.24亿新西兰元(合5.79亿美元),路透调查预估为顺差10.7亿新西兰元.截至8月的一年贸易顺差经修定後为10.2亿新西兰元.
新西兰9月贸易逆差为7.51亿新西兰元,预估为逆差4.5亿新西兰元;8月修正值为贸易逆差6.97亿新西兰元,当时为2010年12月来出现的首个月度贸易逆差.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
11年9月 前月 上年同期
贸易收支 逆差7.51 逆差6.97(逆差6.41) 逆差4.55
出口 34.4 34.3 31.7
进口 41.9 41.2 36.3
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年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至11年9月一年 截至11年8月一年 截至10年9月一年
贸易收支 顺差7.2 顺差10.2(顺差10.8) 顺差9.8
出口 467.9 465.5 418.0
进口 460.7 454.6 408.8
新西兰统计局称,10月数据将于11月24日公布.(完)
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--编译 利棣儿;审校 张涛
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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