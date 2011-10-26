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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 06:13 BJT

〔表格〕新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,经济改善提振进口需求

路透惠灵顿10月27日电---周四公布的数据显示,新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,因经济改善提振进口需求.

新西兰统计局数据显示,新西兰截至9月30日的一年贸易顺差为7.24亿新西兰元(合5.79亿美元),路透调查预估为顺差10.7亿新西兰元.截至8月的一年贸易顺差经修定後为10.2亿新西兰元.

新西兰9月贸易逆差为7.51亿新西兰元,预估为逆差4.5亿新西兰元;8月修正值为贸易逆差6.97亿新西兰元,当时为2010年12月来出现的首个月度贸易逆差.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

11年9月 前月 上年同期

贸易收支 逆差7.51 逆差6.97(逆差6.41) 逆差4.55

出口 34.4 34.3 31.7

进口 41.9 41.2 36.3

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至11年9月一年 截至11年8月一年 截至10年9月一年

贸易收支 顺差7.2 顺差10.2(顺差10.8) 顺差9.8

出口 467.9 465.5 418.0

进口 460.7 454.6 408.8

新西兰统计局称,10月数据将于11月24日公布.(完)

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--编译 利棣儿;审校 张涛

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