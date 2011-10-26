〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,尽管加拿大央行预计经济前景低迷

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透多伦多10月26日电---加元兑美元周三上涨,未受加拿大央行预估前景低迷影响,因投资者对欧盟峰会的乐观看法提振了风险偏好.
加拿大央行为国内经济描绘了更加黯淡的前景,其认为欧洲经济有可能衰退而且美国经济持续疲弱.
该央行在季度货币政策报告中将第四季国内生产总值(GDP)成长预期从2.9%下调至0.8%,第三季可能将增长2%.[ID:nCN1177514]
这些温和的信息通常打压加元,但交易商称,欧元和全球股市的部分反弹帮助抵消了这一黯淡形势.
加元/美元CAD=D3报1.0048加元,或0.9952美元,高于周二尾盘的1.0163加元,或0.9840美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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