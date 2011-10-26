〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,尽管加拿大央行预计经济前景低迷

路透多伦多10月26日电---加元兑美元周三上涨,未受加拿大央行预估前景低迷影响,因投资者对欧盟峰会的乐观看法提振了风险偏好.

加拿大央行为国内经济描绘了更加黯淡的前景,其认为欧洲经济有可能衰退而且美国经济持续疲弱.

该央行在季度货币政策报告中将第四季国内生产总值(GDP)成长预期从2.9%下调至0.8%,第三季可能将增长2%.[ID:nCN1177514]

这些温和的信息通常打压加元,但交易商称,欧元和全球股市的部分反弹帮助抵消了这一黯淡形势.

加元/美元CAD=D3报1.0048加元,或0.9952美元,高于周二尾盘的1.0163加元,或0.9840美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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