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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 05:21 BJT

〔加拿大股市〕收高,受企业业绩强劲及欧洲计划解决欧债危机推动

路透多伦多10月26日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周三尾盘上涨而收高,摆脱了早盘的跌势,受益于企业第三季业绩令人鼓舞及有消息称欧洲计划解决欧债危机.

根据路透获得的欧元区声明草稿,欧元区计划将4,400亿欧元救助金杠杆化"几倍",但料细节要到11月才能公布.

但分析师称,欧盟峰会结果的不确定性仍令市场承压.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高76.31点,或0.63%,报12,186.06点.

能源和材料类股涨幅居前,带动大盘上涨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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