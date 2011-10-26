〔韩国数据〕10月消费者信心小升,通胀预期回落--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月27日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国民众10月通胀预期回落,为五个月来首次,暗示与国内需求相关的通胀压力将逐步消退.
韩国央行称,10月消费者对未来12个月通胀率的预期从9月的4.3%回落至4.2%.
央行称,10月消费者信心指数从9月的99小升至100,意味着在受访者中对未来经济和生活状况持乐观看法的消费者人数与持悲观看法的消费者人数持平.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)