〔韩国数据〕10月消费者信心小升,通胀预期回落--央行

路透首尔10月27日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国民众10月通胀预期回落,为五个月来首次,暗示与国内需求相关的通胀压力将逐步消退.

韩国央行称,10月消费者对未来12个月通胀率的预期从9月的4.3%回落至4.2%.

央行称,10月消费者信心指数从9月的99小升至100,意味着在受访者中对未来经济和生活状况持乐观看法的消费者人数与持悲观看法的消费者人数持平.(完)

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