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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 06:20 BJT

〔欧洲金融〕 欧洲银行业需要1,060亿欧元充实资本-- EBA

路透伦敦10月26日电---欧洲银行管理局(EBA)周三称:

* 需要1,060亿欧元的资本来充实欧洲银行的资本

* 资本需要必须通过利用"最高品质资本"来满足

* 将接受新发行的"非常强劲的可转换资本"

* 为实现缓冲资本目标,银行料将"暂停派息和发放奖金"

* 希腊银行需300亿欧元缓冲资本

* 意大利需148亿欧元缓冲资本

* 西班牙需260亿欧元缓冲资本

* 法国需88亿欧元缓冲资本

* 德国需52亿欧元缓冲资本

* 葡萄牙需78亿欧元缓冲资本.

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