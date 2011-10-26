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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 06:25 BJT

〔日圆汇率〕财务大臣安住淳称若认为投机性波动过度,将采取果断措施

路透东京10月27日电---日本财务大臣安住淳周四称:

* 若认为投机性波动过度,将采取果断措施

* 汇市波动显然是受到与欧洲相关的投机推动,并未反映经济基本面

* 希望在今日东京交易时段继续监视汇市波动

* 日本政府与央行愿意在政策上展开合作

* 对欧盟增加商业银行资本金的决定表示欢迎

* 若欧盟今日能提供银行资本金的具体金额,将对市场有正面影响.

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