《综述》欧洲领导人拟扩增救援基金,希腊债务或减记逾50%

路透布鲁塞尔10月26日电---欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.

路透所获一份周三欧元区紧急峰会草案声明概述了两种杠杆化4,400亿欧元(6,000亿美元)救援基金的选择.此基金意在支持负债累累的国家并抵御市场的冲击.