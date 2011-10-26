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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 07:37 BJT

《综述》欧洲领导人拟扩增救援基金,希腊债务或减记逾50%

* 草案声明提及杠杆化操作救援基金,杠杆比率将为"数倍"

* 称将于11月敲定细节

* 欧盟消息人士称,领导人欲将希腊债务减记逾50%

* 意大利承诺上调退休年限,制订经济行动计划

路透布鲁塞尔10月26日电---欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.

路透所获一份周三欧元区紧急峰会草案声明概述了两种杠杆化4,400亿欧元(6,000亿美元)救援基金的选择.此基金意在支持负债累累的国家并抵御市场的冲击.

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