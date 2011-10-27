(重发)《综述》欧洲领导人拟扩增救援基金,希腊债务或减记逾50%

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* 草案声明提及杠杆化操作救援基金,杠杆比率将为"数倍"

* 称将于11月敲定细节

* 欧盟消息人士称,领导人欲将希腊债务减记逾50%

* 意大利承诺上调退休年限,制订经济行动计划

路透布鲁塞尔10月26日电---欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.

路透所获一份周三欧元区紧急峰会草案声明概述了两种杠杆化4,400亿欧元(6,000亿美元)救援基金的选择.此基金意在支持负债累累的国家并抵御市场的冲击.

如果草案内容没什麽变动的话,那麽四天后举行的这个第二场峰会就会只是提出了一个宽泛的意愿,但却没有就基金扩容、重组银行资本及将希腊债务水平降至可持续水平,做出一个详细的总体规划.

"虽然事态正朝着正确的方向发展,但鉴于政策制定者特别重视此次峰会,该结果依然会令市场失望,"MF Global驻纽约的外汇分析师Jessica Hoversen表示.

其中一项提案包括创设一个特殊目的投资工具(SPIV),以吸引中国和中东财富基金等外国主权及民间部门的资金来购买受困欧元区成员国的债券.

另一个扩容欧洲金融稳定机构(EFSF)的提案包括使用EFSF来为购买欧元区新债提供部分担保.这两个选项可能会被同时使用,而且国际货币基金组织(IMF)亦可能会提供帮助.EFSF是于去年设立的.

该声明称,欧元区的财长们将被要求在11月敲定相关条款和条件.

多位欧盟消息人士透露,EFSF料将被杠杆化四倍,规模扩大至约1万亿(兆)欧元.为援助希腊、爱尔兰和葡萄牙,以及为重组银行业资本,EFSF已预备了2,500-2,750亿欧元左右的资金.

欧洲领导人在应对发端于希腊的这场债务危机上,反应过小且过慢,导致了一场更大范围内的经济和政治危机,进而威胁破坏欧元区及欧盟体系.

欧盟高层消息人士表示,欧元区领导人希望民间债权人可以接受其所持希腊政府公债扣减比例超过50%,把希腊的民间部门总体未偿贷款降低约1,000亿欧元.

尽管普遍认为欧洲银行业需要增资约1,100亿欧元(1,500亿美元)以承受希腊债务可能违约的影响,但政府和银行对扣减比例仍争论不休.

消息人士表示,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔正准备周三晚上和银行业者会晤,当面磋商.

欧盟领导人同意银行资本重组的计画概要,其中包括欧洲银行的核心资本比率在2012年6月底之前提升至9%.

"和银行业者的角力会到最後一刻,"一位参与布鲁塞尔磋商的希腊政府消息人士表示.

萨科齐也料将马上和中国国家主席胡锦涛就参与EFSF纾困基金进行协商.

协商对市场的影响图表,请点选(r.reuters.com/van64s)

**欧洲央行抛出救生索**

在这次蜂会召开前几小时,即将接任欧洲央行总裁的德拉吉(Mario Draghi)向欧元区抛出一条救生索,暗示欧洲央行将继续买进困境国家的公债.欧元区17国领导人难以就一套令人信服的措施达成共识.

"欧元体系决心利用其非常规措施,防止货币与金融市场失灵给货币传导机制造成障碍,"他在罗马发布的讲话稿中表示.

德拉吉将在11月1日接替特里谢成为欧洲央行新总裁.他明确表示,那些措施只能临时救急,应由各国政府消除债务危机的根源.

但他的言论似乎与德国央行的主张相悖.德国央行要求欧洲央行停止购买公债计划.为此,今年德国的两位资深欧洲央行委员辞职.

德国和法国对于欧洲央行在解决这场危机中应该扮演什麽角色也存在分歧.

在议会就扩大援助基金规模问题举行的投票中,梅克尔获得支持,此前其发表富有感染力的演讲,称欧洲正面临二战结束以来最严峻的形势.

"如果欧元失败,欧洲也会失败,"她宣称,并表示不确信欧洲大陆之後能够安享又一个平静的60年.

梅克尔向议会表示,倘若民间债权人大幅减记债券价值,那麽2020年前希腊债务与国内生产总值(GDP)之比或将自今年估计的160%,降至120%.

专家称,这意味着民间投资者需要将债券价值"扣减"50%.

**意大利的打算**

峰会面临的另一项压力是,人们对意大利问题的深切担忧,该问题现已成为债市焦点之一.

在欧元区其他成员国的巨大压力下,意大利政府承诺采取一系列改革举措,以刺激经济和控制公共债务,其中包括劳动力市场和养老金改革,以及剥离政府资产剥离以增加收入.

在递交欧盟峰会的一封信件中,意大利政府表示,将在11月15日前制定一项刺激经济的行动计划,承诺把退休年龄提高至67岁,减少繁文缛节并实现政府部门现代化,以改善商业环境,并通过政府资产剥离和提高国家资产回报来每年获得50亿欧元收入.

意大利政府未能提交一份养老金系统改革的切实计划,令人质疑该国总理贝鲁斯柯尼在应对危机上的认真程度,而这场危机已对这个欧元区第三大经济体构成威胁.

意大利拥有欧元区最大的主权债券市场,其公共债务达1.8万亿(兆)欧元,相当于GDP的120%.如果该国步希腊、爱尔兰和葡萄牙的後尘,那麽援助基金规模将不足以为其纾困.(完)