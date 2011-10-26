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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--10月27日-11月3日****

路透10月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月24日当周-------------------------------

10月27日(四)

0330 日本央行利率决定 10月 -- 0-0.1%

2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈馀28.3

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.4% -4.1%

(较上月) -0.4% -0.1%

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.1%

2330 日本求才求职比 9月 0.67 0.66

失业率 4.4% 4.3%

2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -2.1% +0.6%

未来一个月工业生产预估 -- -2.5%

未来两个月工业生产预估 -- +3.8%

10月28日(五)

无重要经济数据公布.

10月30日(日)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 83

2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -1.9%

(较上年同期) -- +4.8%

2300 韩国服务业产出 9月 -- +0.5%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.3

----------------------------------10月31日当周-------------------------------

10月31日(一)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%

2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.3%

11月1日(二)

0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48

0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16

0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%

11月2日(三)

无重要经济数据公布.

11月3日(四)

无重要经济数据公布. (完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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