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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 07:33 BJT

****澳新经济指标预测--10月27日-11月3日****

路透10月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月24日当周-----------------------------

10月27日(四)

无重要数据公布.

10月28日(五)

无重要数据公布.

-----------------------------------10月31日当周-----------------------------

10月30-31日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%

10月31日(一)

0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +1.0% +2.1%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%

雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%

受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%

11月1日(二)

0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -- -0.1%

0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 4.75%

11月2日(三)

0030 澳洲建筑许可 9月 -- +11.4%

民间房屋建筑许可 -- -1.0%

2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%

就业人数 +0.4% 持平

就业参与率 68.5% 68.4%

11月3日(四)

0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.6%

零售销售(较前季) 第三季 -- +0.3%(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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