澳新经济指标预测--10月27日-11月3日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透10月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月27日(四)
无重要数据公布.
10月28日(五)
无重要数据公布.
-----------------------------------10月31日当周-----------------------------
10月30-31日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%
10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷 9月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +2.1%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%
雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%
受薪工时(较前季) +0.40% +0.70%
11月1日(二)
0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -- -0.1%
0330 澳洲央行利率决定 11月 -- 4.75%
11月2日(三)
0030 澳洲建筑许可 9月 -- +11.4%
民间房屋建筑许可 -- -1.0%
2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%
就业人数 +0.4% 持平
就业参与率 68.5% 68.4%
11月3日(四)
0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.6%
零售销售(较前季) 第三季 -- +0.3%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)