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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 07:23 BJT

〔韩国经济〕第三季GDP增长连续第二次放缓,因企业资本支出下降

路透首尔10月27日电---韩国第三季经济增长连续第二个季度放缓,因面临全球经济前景不确定性的企业削减投资.

韩国央行公布的初估数据显示,韩国第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%,第二季修正後为增长0.9%.

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