〔纽约汇市〕欧元兑多数主要货币上涨,因欧盟拟将救助基金杠杆化(更新版)

(新增文末表格)

* 将EFSF杠杆化"几倍"-欧元区声明草案

* 计划细节待11月决定

* 欧盟消息人士称在EFSF杠杆化後,将EFSF规模增至1兆欧元

* 美元兑日圆触及纪录低位

路透纽约10月26日电---欧元兑主要货币周三上涨,受欧洲救助基金将扩容高至1兆欧元的报导所激励.

欧元区声明草案显示,欧洲领导人计划将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化"几倍",而欧盟消息人士称,EFSF杠杆化料将被杠杆化四倍.

今日交投震荡,美国股市上涨,欧元上升至1.39美元以上,而美国30年期公债下挫超过一个大点,因投资者再次投入风险交易.

不过基金经理认为今日的涨势将是短暂的,一些基金经理说,利用杠杆化去解决庞大债务问题将有严重後果.

"市场如此反应将是昙花一现,因为救助基金的1兆欧元最终将流入在金融系统,并将会推高资产价格,"资产管理公司Streettalk Advisors执行长和首席分析师Lance Roberts说.

"投资者不愿意看到的是,这一做法的最终结果是未来将出现另一次金融危机,因为通过举债来解决债务问题将造成信贷紧蹙,"他说,"该基金在拯救全欧洲的全球筹资行动中很可能落败."

在欧元区草案声明公布後,欧元兑美元短暂上升,但之後欧元回落,因投资者注意到计划细节要等到11月才能敲定.

有关救助基金杠杆化程度的细节浮现,欧元在尾盘基本持稳.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS小幅下跌,至1.38920美元,但远高于日内低位1.37980美元.在声明草案公布後,欧元一度升至最高的1.39080美元.

欧元兑其他主要货币上涨,兑日圆EURJPY=EBS上升0.2%,报105.950日圆,兑瑞郎EURCHF=EBS攀升0.4%,报1.22510瑞郎.欧元兑英镑EURGBP=涨0.1%,报0.8703英镑.

稍早德国议会下议院批准利用杠杆化扩大欧元区救助基金规模的动议,付予德国总理梅克尔在欧盟峰会上就此事进行商讨所需的授权.

周三,即将出任欧洲央行总裁的德拉吉暗示,欧洲央行将继续买入受困欧元区国家的公债,以抗击债务危机.

**关注日本当局或干预市场**

美元兑日圆创下纪录低位,令日本当局可能干预市场的风险犹在,因对冲基金建立美元空头头寸.

在电子交易平台EBS,美元兑日圆JPY=EBS下跌至75.709日圆,之後回升.尾盘美元升0.2%,报76.250日圆.

消息人士称,日本央行很可能在周四会议上讨论进一步放宽货币政策.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3900 1.3904 -0.03 +3.91 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.18 76.07 +0.14 -6.12 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.96 105.76 +0.19 -2.46 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8808 0.8779 +0.33 -5.65 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5969 1.5998 -0.18 +2.37 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0039 1.0164 -1.23 +0.72 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0398 1.0425 -0.26 +1.91 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2246 1.2210 +0.29 -1.94 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8704 0.8690 +0.16 +1.54 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8007 0.7961 +0.58 +2.77 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5127 5.5336 -0.38 -5.31 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6632 7.6943 -0.40 -1.62 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5202 6.5562 -0.55 -2.83 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0668 9.1253 -0.64 +0.96 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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