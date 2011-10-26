〔美国债市〕机构债利差收窄,欧盟峰会拿出危机应对方案提振风险市场

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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IFR纽约10月26日电---机构债较可比公债利差周三收窄1.5-2个基点,因为欧盟峰会拿出了更加具体的欧洲主权债务危机应对方案,扶助股市与公债收益率(殖利率)上扬.
不过盘初时机构债已经获得不错买需,买家推升五年期、七年期及更长期限的到期一次偿还债券,由于此类债券相比同年期公债更便宜.
但随着公债收益率进一步回升,相对价值买家开始转为挖掘绝对收益率较高的投资品种.相较于到期一次偿还债券,结构性产品今日表现不太引人注目,尽管有几宗新债发行顺利进行.
在较为低迷的开局後,TRACE显示的成交量表明交易升温,中午时分成交值仅为28.23亿美元,到收盘时即增至68.78亿美元,交易宗数为4,287.(完)
--编译 徐文焰;审校 艾茂林
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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