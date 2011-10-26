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债券 | 2011年 10月 27日 星期四 06:46 BJT

〔美国债市〕机构债利差收窄,欧盟峰会拿出危机应对方案提振风险市场

IFR纽约10月26日电---机构债较可比公债利差周三收窄1.5-2个基点,因为欧盟峰会拿出了更加具体的欧洲主权债务危机应对方案,扶助股市与公债收益率(殖利率)上扬.

不过盘初时机构债已经获得不错买需,买家推升五年期、七年期及更长期限的到期一次偿还债券,由于此类债券相比同年期公债更便宜.

但随着公债收益率进一步回升,相对价值买家开始转为挖掘绝对收益率较高的投资品种.相较于到期一次偿还债券,结构性产品今日表现不太引人注目,尽管有几宗新债发行顺利进行.

在较为低迷的开局後,TRACE显示的成交量表明交易升温,中午时分成交值仅为28.23亿美元,到收盘时即增至68.78亿美元,交易宗数为4,287.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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