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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 07:09 BJT

〔欧洲金融〕民间银行将就希腊债务扣减提出新提议

路透布鲁塞尔10月27日电---德国官员称,民间银行周三晚间将就希腊债券扣减率提出新的条件.之前这些银行与德国总理梅克尔和法国总统萨科齐进行了直接对话.

与民间银行的磋商周三稍早一度停顿,因关于政府提出的希腊债券减值50-60%,没有达成任何协议.先前各方同意的扣减比率为21%.

"领导人们目前正与银行人士会谈."一名德国政府消息人士对路透证实.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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