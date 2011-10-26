〔美国债市〕ABS发行活动保持热度,四笔新债定价

IFR纽约10月26日电---在上周ABS East会议结束後,有资产担保的证券(ABS)发行活动持续活跃,今日有四笔ABS定价.

Navistar Financial (NAVMT)发行2.2354亿美元2011-1 Dealer Floorplan汽车ABS.据穆迪的资料,该笔ABS的担保品包括公共汽车、所谓的"重型"卡车、以及223家卡车经销商的中重型卡车经销商贷款.

该笔ABS分为三部分,信用评级分别为AAA、AA和A,平均年期为1.98年.据称定价为较一个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120-125个基点、175个基点左右和225-250个基点.

最终的加码幅度分别为115个基点、175个基点和250个基点,均持平或小于传言.穆迪和DBRS被指定为此次ABS发行的评级机构.

144a RBC Golden Credit Card Trust("GCCT") 2011-2信用卡ABS规模为8.25亿美元(较原定7.5亿美元提高),加拿大皇家银行与美银美林为联合主承销商.

该笔ABS年期为1.96年,获得A的信用评级,传言和最终定价为较一个月期LIBOR加码40个基点.

次级汽车贷款商AmeriCredit回到场内,为其2011年第五批ABS定价,即9亿美元AmeriCredit (AMCAR) 2011-5债券.德意志银行、摩根士丹利、苏格兰皇家银行与瑞银集团为联合主承销商.债券信用评级为AAA,年期分为1.10和2.35年,指导价分别为较EDSF加码60基点,以及插值互换(Interpolated Swap)加码85基点.

福特今年第二笔租赁资产ABS也于本周定价,巴克莱、花旗集团与法国农业信贷银行为主承销商.该笔Ford Credit Auto Lease Trust 2011-B债券规模为7.578亿美元.

其信用评级为AAA级,平均年期为1.20、1.86和2.40年,定价分别为较EDSF加码25基点、45基点和较插值互换加码75基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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