《综述》耐久财和新屋销售数据向好,显示美国经济动能稳健

* 扣除运输的耐久财订单增长1.7%

* 9月整体耐久财订单下跌0.8%

* 非国防资本资本财增长2.4%

* 9月新屋销售增长5.7%,价格下跌

路透华盛顿10月26日电---美国9月部分耐久财(耐用品)需求增幅为六个月来最高,且企业加强了支出计划,显示出美国经济步入第四季时动能稳健.

周三公布的其他数据也凸显美国经改善的基调,9月新屋销售为五个月来最强,上周抵押贷款申请上升.

富国证券资深分析师Mark Vitner称,"对二次衰退的担忧有些过度,但未来一段时间经济仍将是缓慢增长."