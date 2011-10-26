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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 07:09 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,因草案显示欧洲敲定扩大救援基金

* 欧元持稳,因欧元区准备扩大救援基金

* 美元/日圆脱离低位,日本警告准备干预,央行将召开政策会议

* 新西兰央行维持紧缩倾向,新西兰元上涨

路透悉尼10月27日电---欧元在周四亚洲盘初持稳,曾对化解欧债危机不抱希望的市场,似乎目前对欧盟(EU)峰会传出的粗略消息感到满意.

来自欧洲紧急会议的声明草案显示,欧洲领导人有意扩大救援基金规模三倍至1万亿(兆)欧元,并敦促希腊的债权人接受所持债券减计50%的损失.

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