〔东京汇市〕欧元持稳,因草案显示欧洲敲定扩大救援基金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 欧元持稳,因欧元区准备扩大救援基金
* 美元/日圆脱离低位,日本警告准备干预,央行将召开政策会议
* 新西兰央行维持紧缩倾向,新西兰元上涨
路透悉尼10月27日电---欧元在周四亚洲盘初持稳,曾对化解欧债危机不抱希望的市场,似乎目前对欧盟(EU)峰会传出的粗略消息感到满意.
来自欧洲紧急会议的声明草案显示,欧洲领导人有意扩大救援基金规模三倍至1万亿(兆)欧元,并敦促希腊的债权人接受所持债券减计50%的损失.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)