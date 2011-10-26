全球外汇市场10月27日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 德国10月消费者物价指数(CPI)初值.
-- - 德国10月消费者物价调和指数(HICP).
0800 - 欧元区9月M3货供额.
0800 - 欧元区9月民间贷款.
0900 - 欧元区10月企业和经济景气指数.
0900 - 欧元区10月消费者通胀预期指数.
0900 - 欧元区10月销售物价指数.
1000 - 英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值.
1200 - 德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)就金融市场改革发表讲话.
1230 - 美国一周初请失业金人数.
1230 - 美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值.
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数.
1400 - 美国9月成屋待完成销售指数.
1500 - 美国10月堪萨斯联邦储备银行制造业指数.
1530 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就最新利率决议发表讲话.
2030 - 美国联邦储备理事会公布一周资产负债表数据.
-- - 美国9月建筑许可修正数据.
-- - 欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议在布鲁塞尔召开会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)