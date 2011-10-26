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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 07:13 BJT

全球外汇市场10月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 德国10月消费者物价指数(CPI)初值.

-- - 德国10月消费者物价调和指数(HICP).

0800 - 欧元区9月M3货供额.

0800 - 欧元区9月民间贷款.

0900 - 欧元区10月企业和经济景气指数.

0900 - 欧元区10月消费者通胀预期指数.

0900 - 欧元区10月销售物价指数.

1000 - 英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值.

1200 - 德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)就金融市场改革发表讲话.

1230 - 美国一周初请失业金人数.

1230 - 美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值.

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数.

1400 - 美国9月成屋待完成销售指数.

1500 - 美国10月堪萨斯联邦储备银行制造业指数.

1530 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就最新利率决议发表讲话.

2030 - 美国联邦储备理事会公布一周资产负债表数据.

-- - 美国9月建筑许可修正数据.

-- - 欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议在布鲁塞尔召开会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

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