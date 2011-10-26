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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 07:51 BJT

〔日本个股〕丰田或将在北美减产,因泰国洪灾令供应链中断

路透东京10月27日电---日本丰田汽车(7203.T)周四称,拟削减北美工厂产量,并于10月29日在当地停产,因泰国洪灾对其供应链产生影响.

日本经济新闻报导称,本月丰田的泰国产零件或将告罄,洪灾导致约100种汽车零部件供应中断.(完)

--编译 程琳;审校

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