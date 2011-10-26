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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 07:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 84.68 -4.05 -4.56 8374857

搜狐 (SOHU.O) 59.03 +1.16 +2.00 1311969

网易 (NTES.O) 47.78 -0.24 -0.50 755846

百度 (BIDU.O) 130.80 +2.82 +2.20 9532902

亚信科技 ASIA.O 10.37 +0.34 +3.39 418238

侨兴环球电话 XING.O 0.82 +0.03 +3.80 62532

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.25 +0.06 +0.49 4167444

联电 (UMC.N) 2.17 +0.03 +1.40 815257

日月光 (ASX.N) 4.46 -0.03 -0.67 318073

矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.00 +0.00 1694246

和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.05 +5.25 77534

友达 (AUO.N) 4.04 +0.05 +1.25 406552

中华电信 (CHT.N) 33.24 +0.24 +0.73 55727

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.70 +0.08 +0.23 721412

香港

中国移动 (CHL.N) 49.10 +0.24 +0.49 304417

中国联通 (CHU.N) 20.82 +0.49 +2.41 537746

中国电信 (CHA.N) 65.50 +1.62 +2.54 34308

中芯国际 (SMI.N) 2.77 +0.15 +5.73 101612

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.07 +1.80 1724

(完)

--整理 艾茂林

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