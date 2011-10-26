《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 84.68 -4.05 -4.56 8374857
搜狐 (SOHU.O) 59.03 +1.16 +2.00 1311969
网易 (NTES.O) 47.78 -0.24 -0.50 755846
百度 (BIDU.O) 130.80 +2.82 +2.20 9532902
亚信科技 ASIA.O 10.37 +0.34 +3.39 418238
侨兴环球电话 XING.O 0.82 +0.03 +3.80 62532
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.25 +0.06 +0.49 4167444
联电 (UMC.N) 2.17 +0.03 +1.40 815257
日月光 (ASX.N) 4.46 -0.03 -0.67 318073
矽品精密 (SPIL.O) 5.32 +0.00 +0.00 1694246
和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.05 +5.25 77534
友达 (AUO.N) 4.04 +0.05 +1.25 406552
中华电信 (CHT.N) 33.24 +0.24 +0.73 55727
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.70 +0.08 +0.23 721412
香港
中国移动 (CHL.N) 49.10 +0.24 +0.49 304417
中国联通 (CHU.N) 20.82 +0.49 +2.41 537746
中国电信 (CHA.N) 65.50 +1.62 +2.54 34308
中芯国际 (SMI.N) 2.77 +0.15 +5.73 101612
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.07 +1.80 1724
(完)
--整理 艾茂林
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)