《中国报摘》--中国证券报10月27日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《疫苗供应体系建设规划》,决定开展深化增值税制度改革试点,将首先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点.

* 其他:

--消息人士透露,有望年内公布的转融通实施方案细则日渐明确,并已下发各大券商徵求意见.方案拟规定,满足要求的上市公司机构股东将成为证券出借人.单一出借人单只证券各期限档次融出申报数量累计不超过1,000万股.

--国家发改委经济贸易司数据显示,出口与进口价格上涨,是中国1-9月进出口额增长的主要原因之一,且出口价格上涨在出口额增长中发挥了更大作用.

--国家发改委产业协调司数据显示,1-9月,炼油行业产值和投资平稳增长,原油加工量稳步增加,但增速有所回落;随着原油价格波动幅度回落,困扰炼油行业多时的亏损现象有所缓解,但炼油行业後期投资增长乏力.

--TCL集团(000100.SZ)前三季度实现营业收入438.84亿元人民币,同比增长21.16%;净利润8.26亿元,同比增长322.53%.

--五粮液(000858.SZ)前三季度实现营业收入156.49亿元,同比增长36.41%;实现归属母公司股东净利润48.18亿元,同比增长41.91%,基本每股收益1.269元.

--中国化学(601117.SS)公告,公司全资子公司天辰工程有限公司拟与福州耀隆化工集团公司合作,投资建设20万吨/年己内 胺项目,公司拟投资41.08亿元,建设期为24个月.

--截至26日,沪深两市有24家家电业公司披露三季报,数据显示,家电业受宏观调控影响较大,下游销售回归常态导致存货同比剧增42%.(完)

--整理 冉莹/边竞; 审校 乔艳红