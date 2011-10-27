〔韩股业绩〕海力士半导体录得两年来首个季度营业亏损,因芯片价格下滑

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
路透首尔10月27日电---全球第二大电脑记忆芯片制造商--海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)周四公布的财报显示,该公司录得两年来首个季度营业亏损,因电脑增速趋疲及消费者需求脆弱,大幅压低芯片价格.
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
路透香港2月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 *1/27-2/3 黎氏企业 1 1.15 1.15 2/10 大有融资 *1/27-2/3 善乐国际 3.6 1.26-1.44 0.35-0.4 2/10 丰盛融资 *1/27-2/8 松龄护老集团 2
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。