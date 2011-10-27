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公司新闻(中文) | 2011年 10月 27日 星期四 08:03 BJT

〔韩股业绩〕海力士半导体录得两年来首个季度营业亏损,因芯片价格下滑

路透首尔10月27日电---全球第二大电脑记忆芯片制造商--海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)周四公布的财报显示,该公司录得两年来首个季度营业亏损,因电脑增速趋疲及消费者需求脆弱,大幅压低芯片价格.

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