〔韩股业绩〕海力士半导体录得两年来首个季度营业亏损,因芯片价格下滑

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月7日

路透香港2月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 *1/27-2/3 黎氏企业 1 1.15 1.15 2/10 大有融资 *1/27-2/3 善乐国际 3.6 1.26-1.44 0.35-0.4 2/10 丰盛融资 *1/27-2/8 松龄护老集团 2