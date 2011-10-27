《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日(I)

**上海证券报**
--中国银行业协会发布《中国银行家调查报告》显示,有67.2%的银行家认为房地产市场大幅调整带来的风险是其面临的最主要风险,地方政府融资平台贷款风险的集中凸显也受到近六成银行家的关注,不过仅有38.4%的银行家认为这两类贷款所面临的风险给银行经营带来了压力.
--国土资源部公布的数据显示,前三季度全国建设用地供应总量同比增长四成,交通、水利等基础设施用地占比明显提高.
--工业和信息化部运行监测协调局局长肖春泉表示,截至9月底,中国3G(第三代移动通讯)电话用户已达到1.02亿户,3G网络已覆盖所有城市和县城.
**人民日报**
--记者从浙江省绍兴市经济社会发展情况汇报会上获悉,绍兴市几十家龙头骨干企业与央企在项目、资金、技术上展开全方位交流对接,涉及新能源、新材料、节能环保、高端制造业等新兴产业领域,总投资达161.8亿元人民币.
--第八届中国-东盟博览会落幕,截至10月26日16时,本届博览会累计交易总额达到18.07亿美元,比上届增长5.6%.
**第一财经日报**
--上海网上房地产的统计数据显示,如果以网上备案报价作为对比,截至昨日,上海至少已有29个新楼盘的实际成交价格跌幅逾20%.
**21世纪经济报 道**
--苏宁电器(002024.SZ)称,将与日本制造业巨头三菱重工(7011.T)共同组建合资公司,新公司将作为三菱重工家用空调在中国大陆市场的惟一总代理.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/康熙泽; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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