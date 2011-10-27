〔金砖国家〕10月26日股汇市收盘纵览

路透10月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.53%,报960.38点.
中国股市:沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.沪综指.SSEC收报2,427.480点,上涨17.808点或0.74%.沪市A股成交额自上日的834亿元人民币进一步放大至983亿元,创两个月来新高;上证地产指数.SSEP上扬2.05%.[.SSCN]
香港股市:连续第四日收高,受助于中国资源相关类股走强,并且内地普遍臆测,北京将很快放宽其政策立场.恒生指数.HSI收高0.52%,报19,066.54点.恒生国企指数.HSCE收高1.92%,报10,050.59点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨,亦为连续第四日上行.交易员称,美国政府不断拿人民币汇率问题做文章,在持续的压力下,中间价仍有创新高的可能,有望带动整体汇价继续走升.他们并指出,尽管中间价高位徘徊,但在强大的购汇盘支持下,日间询价依然明显低于中间价所确立的区间.[CNY/CN][ID:nCN1176658]
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印度股市:因适逢公众假期,股市仅短暂交易.股指收高0.2%,因投资者受到央行紧缩政策可能结束的鼓舞,并且在欢度排灯节,欧洲的不确定性对市场影响较小.指标BSE指数.BSESN收报17,288.83点.[.BO]
印度汇市:因适逢印度公众假期而休市.[INR/][ID:nL3E7LP308]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,530.110点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.36%,报810.61点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX收贬0.63%,报30.7100卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微跌0.02%,至42.4100卢布.
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巴西股市:拉美股市上涨,因欧洲领导人表示将扩大欧元区纾困基金,令投资者对于主权债务危机的担心有所减轻.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.52%,收报57,143点,突破100日移动平均线.若未来几日能守在56,000大关之上,将有望进一步上涨.[ID:nN1E79P267]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY全日呈现拉锯走势,收盘报1.7591雷亚尔.分析师表示,雷亚尔汇率震荡走势暗示投资者对于欧洲会议的成果感到不确定.[ID:nN1E79P24K]
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南非股市:收高但脱离盘中高位,因欧洲领导人拿出解决本地区债务危机可靠方案的希望变得渺茫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.3%报28,436.37点,盘中一度升逾去年的收盘位28,639.40点.综合指数.JALSH涨0.2%,报31,736.62点.[.J][ID:nL5E7LQ4BR]
南非汇市:南非兰特连续第二日走软,兑美元在8兰特水准上方交投,在试图解决欧债危机的欧盟峰会召开之前,新兴市场承压.兰特在当日最後一小时的交易中触及全日最疲弱水准8.0140,因交易员预期欧盟峰会结果料令人失望,继而出脱风险资产.截至1600GMT,兰特兑美元ZAR=D3贬值0.85%,报7.9980.周二收报7.9275.[ZAR/](完)
--编译 郑茵;审校 张涛