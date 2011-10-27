《美国上市公司业绩公布日程表》--10月27日-11月3日

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
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11/3 AMC Q4 星巴克(Starbucks) (SBUX.O) 0.36 26 0.37
11/3 BMO Q3 Spectra Energy Corp (SE) 0.39 10 0.31
11/3 Q1 2012 Sara Lee Corp SLE 0.17 12 0.13
11/3 BMO Q3 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.65 18 0.59
11/3 13:00 Q3 Sempra Energy (SRE) 1.21 8 1.08
11/3 AMC Q3 Sunoco Inc (SUN) 0.59 14 0.22
11/3 BMO Q3 Teradata Corp (TDC) 0.55 12 0.46
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
路透香港2月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 *1/27-2/3 黎氏企业 1 1.15 1.15 2/10 大有融资 *1/27-2/3 善乐国际 3.6 1.26-1.44 0.35-0.4 2/10 丰盛融资 *1/27-2/8 松龄护老集团 2
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。