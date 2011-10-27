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公司新闻(中文) | 2011年 10月 27日 星期四 08:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月27日-11月3日

SA> 0.82 6 1.07

11/3 AMC Q4 星巴克(Starbucks) (SBUX.O) 0.36 26 0.37

11/3 BMO Q3 Spectra Energy Corp (SE) 0.39 10 0.31

11/3 Q1 2012 Sara Lee Corp SLE 0.17 12 0.13

11/3 BMO Q3 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.65 18 0.59

11/3 13:00 Q3 Sempra Energy (SRE) 1.21 8 1.08

11/3 AMC Q3 Sunoco Inc (SUN) 0.59 14 0.22

11/3 BMO Q3 Teradata Corp (TDC) 0.55 12 0.46

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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