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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 08:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率将持平于3.1618%

中石化集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和建设银行主承

营口港务集团12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承销

厦门国际航空港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行和中金公司主承

广东中旅集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承销

首都公路发展集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销

沙钢集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),农业银行和中国银行主承销

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二、新债上市:

长江三峡集团80亿元三年期中票1182287,票面利率5.24%

山西晋城无烟煤公司33亿元五年期中票1182288,票面利率5.50%

国家电网100亿元五年期中票1182289,票面利率5.30%

南方电网50亿元五年期中票1182290,票面利率5.30%

祁连山(600720.SS)7亿元五年期中票1182291,票面利率7.99%

彩虹集团10亿元五年期中票1182292,票面利率6.97%

新疆兵团农七师柳沟总场4亿元一年期短融041164006,票面利率8.60%

山西晋城无烟煤矿业集团33亿元五年期中票1182288,票面利率5.50%

南方电网50亿元五年期中票1182290,票面利率5.30%

天津建材集团4亿元一年期短融041160008,票面利率8.00%

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三、缴款:

大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180145,票面利率5.85%

大同煤矿集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180146,票面利率5.95%

财政部代理发行179亿元五年期地方政府债119108,票面利率3.70%

中国北车601299.SS20亿元一年期短融041159009,票面利率5.43%

赣粤高速(600269.SS)7亿元一年期短融041152005,票面利率5.43%

红豆集团8亿元一年期短融041152007,票面利率8.35%

铁道部100亿元七年期固息债,票面利率4.93%

铁道部100亿元20年期固息债,票面利率5.33%

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四、还本付息:

央行400亿元一年期央票1001092到期兑付,参考收益率2.2913%

南京禄口机场6亿元一年期短融1081357到期兑付,票面利率3.47%

山东钢铁集团30亿元一年期短融1081358到期兑付,票面利率3.40%

獐子岛(002069.SZ)5亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081359到期兑付,基本利差1.58%

中航工业集团75亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980146付息,票面利率4.70%

中航工业集团25亿元七年期浮息(三个月shibor基准)债0980147付息,基本利差1.70%

绍兴交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980149付息,票面利率6.60%

广晟资产15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982141付息,基本利差2.20%

江苏句容福地生态科技公司10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1080137付息,票面利率5.65%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--在中国民众及企业对高额税负的抱怨不绝于耳声中,中国政府周三宣布将从明年1月1日起,

在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步

为企业减税的实质举措.[ID:nCN1176968]

--国家发改委经济贸易司数据显示,出口与进口价格上涨,是中国1-9月进出口额增长的主要

原因之一,且出口价格上涨在出口额增长中发挥了更大作用.

中国国家统计局今日公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

============================================================================(完)

--整理 李宏薇/冉莹/曾菱; 审校 曹巍浩

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