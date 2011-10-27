《中国重要政经日程》--2011年10月27日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================
10/27(四)
--9时,全国人大常委会专题询问保障性住房情况.
--2011财富CEO峰会在北京举行,至28日.
--国新办新闻发布会,发表《中国特色社会主义法律体系》白皮书.
=============================近日重要政经日程==========================
10/29(六)
--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.
--2011中国快公司TOP10评选在北京举行,至30日.
11/2(三)
--中国城市基础设施投融资年会在北京举行,至3日.
11/3(四)
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
11/8(二)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.
11/11(五)
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 康熙泽