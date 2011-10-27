《全球重要经济事件一览表》--10月27日-11月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)
10月27日(四)
东京--日本央行公布前景报告.
东京--日本央行货币政策会议.
慕尼黑--欧洲央行管委魏德曼就金融市场改革讲话(1200).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就瑞典央行最新指标利率决议发表讲话(1530).
雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.
巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国民议会召开的法律与竞争力会议上讲话.
柏林--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)和德国副财长Asmussen讲话(1400).
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.
多伦多--国际货币基金组织(IMF)加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti简述加拿大经济(1500).
10月28日(五)
挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科技大学发表讲话(0815).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)对挪威银行区域网络Region East讲话(1050).
巴黎--英国、西班牙、德国及其他国家前首相在一场研讨会上讲话(0700),研讨会主题有关即将召开的G20峰会.
10月31日(一)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁特里谢卸任,德拉吉(Mario Draghi)出任新欧洲央行总裁.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)在戛纳(Cannes,康城/坎城)峰会前召开特别新闻简报会,公布对G20经济体的最新分析及主要项目(0900).
挪威波多--挪威央行总裁奥尔森对区域银行网络Region North讲话
大阪--日本央行总裁白川方明向大阪商界领袖讲话,并主持新闻发布会(0545).
11月1日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的利率会议(至11月2日).
东京--日本央行公布10月6-7日政策会议纪录.
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330GMT公布利率决议.
赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen就"金融危机时期央行的运作风险"在芬兰央行博物馆讲话(1530).
挪威波多--挪威央行总裁奥尔森在诺德兰大学讲话.
11月2日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议(1815).
雷克雅未克--货币政策委员会会议.
11月3日(四)
戛纳--20国集团(G20)峰会(至11月4日).
法兰克福--欧洲央行管委会会议,1245GMT公布利率决议.1330召开新闻发布会.
日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1230).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰