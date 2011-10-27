《中国股市盘前看点》--10月27日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国9月建筑许可;国10月22日当周初请失业金人数等
--工商银行、中国人寿、中国石油等三季度财报
**宏观经济及政策面**
---中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.[ID:nCN1178396]
--中国政府周三宣布将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措.[ID:nCN1176962]
--中国银行业协会发布《中国银行家调查报告》显示,有67.2%的银行家认为房地产市场大幅调整带来的风险是其面临的最主要风险,地方政府融资平台贷款风险的集中凸显也受到近六成银行家的关注,不过仅有38.4%的银行家认为这两类贷款所面临的风险给银行经营带来了压力.
**重点行业和公司**
--中国银行(3988.HK)和中国农业银行(1288.HK)周三率先揭开国有银行第三季业绩面纱,净利同比分别增长9%及40%,基本符合市场预期,净利息收入及中间业务持续增长.[ID:nCN1176980]
--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三称,今年第三季净利按年下跌44%%,至17.62亿元人民币,明显低于此前市场37.8亿元的预期,受累于并表深发展(000001.SZ)的相关会计处理.[ID:nCH0084383]
--上海汽车(600104.SS)周三称,今年三季度实现归属于上市公司股东的净利润47.2亿元人民币,同比增长27%.[ID:nCN1176884]
**海外动向**
--美国股市周三收涨,尽管欧盟峰会的首批报告缺少细节,但缓慢的进展足以令投资者感到满意.金融股涨幅居前,道琼工业指数收高162.42点,或1.39%,报11,869.04点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在2,300点附近有较强支撑,但短线也面临30日均线阻力.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯