〔标题新闻〕伦敦今年将削减2.7万份金融职位,受累欧债危机、经济停滞及金融管制前景--CEBR

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
注:CEBR是英国智库,全名经济和商业研究中心(The Centre for Economics and Business Research)
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路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
周一稍早，特雷莎梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。 “目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎梅在辩论开始前对议会表示。 特雷莎梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。 议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。 法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)
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