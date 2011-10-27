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金融服务 | 2011年 10月 27日 星期四 09:27 BJT

〔标题新闻〕伦敦今年将削减2.7万份金融职位,受累欧债危机、经济停滞及金融管制前景--CEBR

注:CEBR是英国智库,全名经济和商业研究中心(The Centre for Economics and Business Research)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7LQ2RW]

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