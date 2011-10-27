〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口增加而上升,油品库存下降

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/21/11 较上周 较上年 10/21/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 340.0 2.7 -31.7 337.6 4.7 -28.6
馏分油 147.9 -1.8 -18.2 145.5 -4.3 -23.0
汽油 209.7 0.2 -13.2 204.9 -1.4 -10.0
取暖油 39.0 0.3 -13.9 38.1 -0.2 -15.3
新配方(RFG)汽油 0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.0 -0.4
煤油型航空燃料 47.0 1.3 1.5 46.5 0.1 -0.3
原油日加工量 14.3 0.0 0.4 14.7 0.3 0.5
炼厂产能利用率(%)83.2 -0.2 1.6 84.8 1.7 1.1
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.8 -0.1 -0.1
* 原油库存增幅大于预期
* 油品库存降幅超预期
* 原油进口跳增至每日900万桶以上
* 库欣库存连续第三周上升
路透10月26日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布,原油进口跳增令该国上周原油库存增加,但油品库存出现下降.
EIA称,截至10月21日当周,美国原油库存增加474万桶,至3.3763亿桶.而之前路透调查显示,分析师原本预期原油库存增加130万桶.
上周原油进口日均增加145万桶,至日均934万桶.
上周汽油库存下降135万桶,至2.0492亿桶,分析师预估为减少160万桶.EIA并称,过去四周汽油平均需求同比下滑0.7%.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少428万桶,至1.4546亿桶,分析师预估均值则为减少190万桶.
上周炼厂产能利用率上升1.7个百分点,至84.8%.分析师原本预计上升0.2个百分点.
"数据显示原油库存增幅大于预期,这与近期油价上涨形成鲜明对比,"Enerjay驻波特兰的分析师Jay Levine表示.
美国原油期货在连续三个交易日上涨後,周三回落,在EIA数据公布後扩大跌幅.美国12月原油期货CLc1跌2.97美元,结算价报90.20.[O/NCN]
NYMEX原油交割中心库欣的原油库存在上周增长41.9万桶,至3,151万桶.
美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存上升270万桶,汽油和馏分油库存分别上升15.3万桶和减少180万桶.[ID:nCN1174720](完)
--编译 郑茵;审校 张荻